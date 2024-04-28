Враг ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе: возник пожар

Армия рф вечером совершила очередной обстрел Никополя.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Никополь. После дневных обстрелов, враг не давал покоя городу и вечером. Ударил по нему двумя дронами-камикадзе. Из-за этого занялся частный дом. Необычные огонь укротили. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, — говорится в сообщении главы ОВА.

Как сообщают в ОВА, после вчерашнего сбивания вражеского БпЛА в Днепровском районе обломками повреждены дачный дом, линия электропередач и хозяйственное сооружение.

Ночью Защитника неба из ПВК «Восход» сбили два вражеских беспилотника.

Сегодня мы писали о том, что пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на проспекте Поля.

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