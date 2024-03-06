Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На ж/м Северный в Днепре есть продуктовый магазин, который не менял адрес более 60 лет

На ж/м Северный в Днепре есть продуктовый магазин, который не менял адрес более 60 лет

Сегодня 21:57
просмотров

Свою дверь продуктовый открыл еще в 1950-х и с тех пор сменил несколько названий.

Новости Днепра про На ж/м Северный в Днепре есть продуктовый магазин, который не менял адрес более 60 лет

На ж/м Северный в Днепре есть продуктовый магазин, который более 60 лет ни разу не менял адрес. Открыли его в середине 50-х годов прошлого столетия. Работает магазин и сегодня.

Где-то около 1955 года это был т.н. «дежурный магазин» он работал до 22 часов, а там где сейчас кафе (напротив хозмага) был гораздо больше продовольственный, — рассказывают местные в Facebook-сообществе «Жилмассив Северный».

Дом, в котором расположен магазин, построили еще в 1930-х, когда на месте ж/м Северный разрасталось поселения для машинистов. Во время войны несколько жилищ пострадали от бомбардировок, но в начале 50-х здание полностью восстановили. Впоследствии в одной из квартир на первом этаже открыли магазинчик, где закупались работники железной дороги.

Во время войны был поврежден, с восточной стороны было окошко этого магазина — круглосуточно продавали колбасу, хлеб, печенье и т.д. для машинистов. Потом постепенно люди расселялись. Из первых послевоенных поселенцев остался один бывший машинист Хмелевский, — рассказывает Сергей Конотопчик.

Местные вспоминают, что в 50-60-х годах прошлого столетия это был единственный магазинчик на поселок. В 60-80-х магазин назывался «Паляница». Торговали в основном хлебобулочными изделиями, сладостями и мороженым. В 90-х, когда помещение приватизировали, продуктовый переименовали в «Coca-Cola». Со сменой названия расширили и ассортимент. Продавали бакалею, напитки, пиво и водку.

Мы еще детьми в 1991 году покупали там конфеты и разные сладости, как в школу ходили, как из школы уходили, — делятся воспоминаниями местные.

С появлением супермаркетов магазин своей популярности не потерял. Несмотря на то, что цены выше, чем в сетевых маркетах, однако местные до сих пор приходят сюда за хлебом и продуктами. Иногда возле магазина останавливаются водители, чтобы выпить кофе.

Днепряне с теплотой вспоминают магазинчик, не менявший своего адреса более 60 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про На ж/м Северный в Днепре есть продуктовый магазин, который не менял адрес более 60 летУкраїнська Новости Днепра про На ж/м Северный в Днепре есть продуктовый магазин, который не менял адрес более 60 летРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре женщина обнаружила под дверью своей квартиры два ведерка наркотиков
Новости Днепра
Сегодня 19:23
В Днепре женщина обнаружила под дверью своей квартиры два ведерка наркотиков

В Днепре женщина обнаружила под своей дверью два ведерка наркотиков.

Несколько дней не дожил до дня рождения: в Днепре внезапно скончался известный журналист
Новости Днепра
Сегодня 17:58
Несколько дней не дожил до дня рождения: в Днепре внезапно скончался известный журналист

Ушел из жизни известный днепровский журналист.

Какую компенсацию при увольнении можно получить в Днепре и в каких случаях ее выплатят
Новости Днепра
Сегодня 17:21
Какую компенсацию при увольнении можно получить в Днепре и в каких случаях ее выплатят

Выходное пособие при увольнении могут получить те сотрудники, которые были…

В Днепре на Тополе кошка два дня просидела на дереве на высоте 9-этажа
Новости Днепра
Сегодня 16:38
В Днепре на Тополе кошка два дня просидела на дереве на высоте 9-этажа

Котика, который два дня просидел на высоте 9 этажа, сняли…

Последние новости

«Эпицентр» загорелся в результате попадания сразу трех артиллерийских снарядов — РВА
«Эпицентр» загорелся в результате попадания сразу трех артиллерийских снарядов — РВА

По "Эпицентру" в Никополе ударили сразу тремя снарядами.

Сегодня 21:20
3
просмотров
Мать, которая развращала и насиловала детей вместе со своим парнем, отправили под суд в Кривом Роге
Мать, которая развращала и насиловала детей вместе со своим парнем, отправили под суд в Кривом Роге

Резонансное дело направили в суд.

Сегодня 20:37
2
просмотров
В Никополе в результате обстрела дотла сгорел «Эпицентр»
В Никополе в результате обстрела дотла сгорел «Эпицентр»

В Никополе россияне полностью разрушили гипермаркет "Эпицентр".

Сегодня 19:30
6
просмотров
В Днепре женщина обнаружила под дверью своей квартиры два ведерка наркотиков
В Днепре женщина обнаружила под дверью своей квартиры два ведерка наркотиков

В Днепре женщина обнаружила под своей дверью два ведерка наркотиков.

Сегодня 19:23
2
просмотров
Обстрел ТЦ в Никополе: в ОВА сообщили детали
Обстрел ТЦ в Никополе: в ОВА сообщили детали

В Никополе из-за артобстрела загорелся большой магазин.

Сегодня 18:35
7
просмотров
Несколько дней не дожил до дня рождения: в Днепре внезапно скончался известный журналист
Несколько дней не дожил до дня рождения: в Днепре внезапно скончался известный журналист

Ушел из жизни известный днепровский журналист.

Сегодня 17:58
4
просмотров
Какую компенсацию при увольнении можно получить в Днепре и в каких случаях ее выплатят
Какую компенсацию при увольнении можно получить в Днепре и в каких случаях ее выплатят

Выходное пособие при увольнении могут получить те сотрудники, которые были уволены с места работы в связи с сокращением штатов или по другим, не зависящим от них причин. В случаях, когда сотрудник уволился по собственному желанию или согласованию сторон претендовать на…

Сегодня 17:21
3
просмотров
«Есть погибшие и раненые»: РФ атаковала Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции
«Есть погибшие и раненые»: РФ атаковала Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции

Это событие называют покушением на президента Зеленского.

Сегодня 16:56
3
просмотров
В Днепре на Тополе кошка два дня просидела на дереве на высоте 9-этажа
В Днепре на Тополе кошка два дня просидела на дереве на высоте 9-этажа

Котика, который два дня просидел на высоте 9 этажа, сняли с дерева.

Сегодня 16:38
2
просмотров
В Украине планируют сократить количество университетов
В Украине планируют сократить количество университетов

В Украине хотят сократить количество университетов.

Сегодня 15:48
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх