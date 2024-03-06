На ж/м Северный в Днепре есть продуктовый магазин, который не менял адрес более 60 лет

На ж/м Северный в Днепре есть продуктовый магазин, который более 60 лет ни разу не менял адрес. Открыли его в середине 50-х годов прошлого столетия. Работает магазин и сегодня.
Где-то около 1955 года это был т.н. «дежурный магазин» он работал до 22 часов, а там где сейчас кафе (напротив хозмага) был гораздо больше продовольственный, — рассказывают местные в Facebook-сообществе «Жилмассив Северный».
Дом, в котором расположен магазин, построили еще в 1930-х, когда на месте ж/м Северный разрасталось поселения для машинистов. Во время войны несколько жилищ пострадали от бомбардировок, но в начале 50-х здание полностью восстановили. Впоследствии в одной из квартир на первом этаже открыли магазинчик, где закупались работники железной дороги.
Во время войны был поврежден, с восточной стороны было окошко этого магазина — круглосуточно продавали колбасу, хлеб, печенье и т.д. для машинистов. Потом постепенно люди расселялись. Из первых послевоенных поселенцев остался один бывший машинист Хмелевский, — рассказывает Сергей Конотопчик.
Местные вспоминают, что в 50-60-х годах прошлого столетия это был единственный магазинчик на поселок. В 60-80-х магазин назывался «Паляница». Торговали в основном хлебобулочными изделиями, сладостями и мороженым. В 90-х, когда помещение приватизировали, продуктовый переименовали в «Coca-Cola». Со сменой названия расширили и ассортимент. Продавали бакалею, напитки, пиво и водку.
Мы еще детьми в 1991 году покупали там конфеты и разные сладости, как в школу ходили, как из школы уходили, — делятся воспоминаниями местные.
С появлением супермаркетов магазин своей популярности не потерял. Несмотря на то, что цены выше, чем в сетевых маркетах, однако местные до сих пор приходят сюда за хлебом и продуктами. Иногда возле магазина останавливаются водители, чтобы выпить кофе.
Днепряне с теплотой вспоминают магазинчик, не менявший своего адреса более 60 лет.
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