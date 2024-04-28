В Германии убили двух украинцев: подозреваемый — гражданин рф

В Германии вчера вечером убили двух украинцев.

Убийство произошло в городе Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии.

На территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. 36-летний мужчина от тяжелых травм скончался на месте, второй пострадавший (23 года) умер в ближайшей больнице в тот же вечер, говорится в сообщении Главного управления полиции Южной Верхней Баварии.