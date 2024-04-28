В Германии убили двух украинцев: подозреваемый — гражданин рф

Убийство произошло в городе Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии.
На территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. 36-летний мужчина от тяжелых травм скончался на месте, второй пострадавший (23 года) умер в ближайшей больнице в тот же вечер, говорится в сообщении Главного управления полиции Южной Верхней Баварии.
Пострадавшие — граждане Украины. Оба жили в районе Гармиш-Партенкирхен.
Тем же вечером полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении. Им оказался 57-летний гражданин России.
Прокуратура просит заключить подозреваемого под стражу.
Полиция разыскивает свидетелей убийства и просит помочь установить детали дела.
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