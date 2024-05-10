В центре Киева представители ТЦК и полиции остановили певца Монатика: видео

У певца проверили документы!

Сегодня, 10 мая, в центре Киева, на Майдане Независимости, представители ТЦК и полиции остановили известного украинского певца Монатика.

Об этом сообщает «Телеграф».

Отмечается, что работники территориального центра комплектования подошли к артисту вместе с полицией. Исполнитель, как видно на видео, спокойно воспринял такую проверку. Как оказалось, у певца просто проверили документы. После этого Монатик отправился в сторону Крещатика.

Отметим, Дмитрий Монатик (сценический псевдоним MONATIK) — украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу «X-Фактор», «Танцуют все!» и «Звездный ринг», судья танцевального шоу «Танцы со звездами» и тренер различных вокальных шоу. Заслуженный артист Украины.

Напомним, ранее мы писали, что за распространение информации о местах работы ТЦК можно попасть за решетку на 8 лет.

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