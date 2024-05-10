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В Днепре сняли на камеру яркую тропическую птицу (ФОТО)

Сегодня 13:29
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В Днепре заметили необычную для наших краев тропическую птицу.

Новости Днепра про В Днепре сняли на камеру яркую тропическую птицу (ФОТО)

В Днепре заметили интересную голубую птичку – сыворакшу.

Фотографиями яркой тропической птицы поделился житель Днепра Юрий Мухин в Facebook-сообществе «Птицы Украины».

Сыворакша. Перекур. Птица после ну очеень продолжительной работы ( минуту копала) заходит на перекур. Недолгий, минут 10. А тут уж я с фотиком. Делаю «фотографию рабочего времени». Кто работал во время совка – тот меня понимает. А теперь о «серьезном». Птичка подлетала снизу, поэтому присадка всегда мешала. И размеры ее слишком большие для такого сюжета. И все же показываю серию вам – цвета замечательные! Днепр. Май 2024, — комментирует свои фотографии Юрий.

Новости Днепра про В Днепре сняли на камеру яркую тропическую птицу (ФОТО)

Сиворакша, иногда ракша (Coracias garrulus) – птица ряда сыворотокшевидных. Единственный вид этого рода в фауне Украины. Эта птичка, чуть меньше голубя, имеет яркую голубую окраску перьев.

В Украине занесена в Красную книгу как уязвимый вид. Популяция сыворакши стремительно снижается. На территории нашей страны этих птиц насчитывается 4-5 тысяч пар.

Сиворакша любит тёплый климат, поэтому для жизни выбирает южную Европу, Западную Азию, Северо-Западную Африку. У северных границ ареала она очень редкая и спорадическая. К югу сыворакша распространена к Персидскому заливу и Иордании, к северным берегам Средиземного моря.

Новости Днепра про В Днепре сняли на камеру яркую тропическую птицу (ФОТО)

Зимовать эта птица улетает в Африку южнее Сахары. Прилетает в Украину одним из последних – в начале мая. Места, выбираемые для гнездования сыворакшей – лесостепь, открытые степи с отдельными деревьями или совсем их лишенные, полупустыни.

В Украине распространен именно в южных областях, в том числе и на Днепропетровщине. Впрочем, численность вида в последние десятилетия значительно уменьшилась.

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Новости Днепра про В Днепре сняли на камеру яркую тропическую птицу (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре сняли на камеру яркую тропическую птицу (ФОТО)Русский

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