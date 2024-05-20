На Днепропетровщине мужчина развращал детей своих соседей

Житель Никополя развращал детей своих соседей.

Жителя Никополя приговорили к 6 годам тюрьмы за развращение малолетних детей. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный, проживая по соседству с семьей потерпевших, развращал двоих малолетних детей. К моменту начала совершения противоправных действий несовершеннолетним было 5 и 7 лет.

Как сообщили прокуроры, подозреваемому назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. Также осужденный лишен права занимать должности, связанные с обучением и воспитанием детей сроком на 3 года.

В настоящее время приговор вступил в законную силу. Сведения об осужденном будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица

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