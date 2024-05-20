На Днепропетровщине мужчина развращал детей своих соседей

Жителя Никополя приговорили к 6 годам тюрьмы за развращение малолетних детей. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Прокуроры в суде доказали, что осужденный, проживая по соседству с семьей потерпевших, развращал двоих малолетних детей. К моменту начала совершения противоправных действий несовершеннолетним было 5 и 7 лет.
Как сообщили прокуроры, подозреваемому назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. Также осужденный лишен права занимать должности, связанные с обучением и воспитанием детей сроком на 3 года.
В настоящее время приговор вступил в законную силу. Сведения об осужденном будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица
Читайте также:
Автор:
В Криворожье днем 20 мая слышали звуки взрывов.
В Днепре и Днепропетровской области с 21 по 23 мая…
Днепровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает об опасных и стихийных…
Вчера вечером в Кривом Роге по улице Ивана Авраменко 17-летняя…
В Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма.
В Днепре на Слобожанском проспекте заметили мужчину, который лежал на тротуаре и не двигался.
Лодку, которая побило обломками во время ракетного удара по Днепру 19 апреля, передали в музей.
Кофе – один из самых популярных напитков. Его пьют в течение дня, его аромат привлекает внимание и заставляет просыпаться по утрам тысячи людей. В современных кофейнях посетителям предлагается огромный выбор напитков из зерен: черных и с разными добавлениями.
Сегодня, 20 мая, в Днепре на левом берегу открылся бассейн под открытым небом.
В Днепре на улице Буковинской возле поликлиники обнаружен пакет с арсеналом оружия.
В Днепр придет "африканская" жара.
У Дніпрі з’явилося озеро з водяними ліліями.
Сегодня, 20 мая, в Кривом Роге произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.
В Днепре водитель протаранил чужой гараж.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!