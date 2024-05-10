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У Дніпрі зазнімкували яскраву тропічну пташку (ФОТО)

Сьогодні 13:29
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У Дніпрі помітили незвичайну для наших країв тропічну пташку.

Новости Днепра про У Дніпрі зазнімкували яскраву тропічну пташку (ФОТО)

У Дніпрі помітили цікаву блакитну пташку – сиворакшу. 

Фотографіями яскравої тропічної пташки поділився житель Дніпра Юрій Мухін у Facebook-спільноті “Птахи України”. 

Сиворакша. Перекур. Птах після ну дууууже тривалої роботи (аж хвилину копав) заходить на перекур. Недовгий, хвилин 10. А тут вже я із фотіком. Роблю “фотографію робочого часу”. Хто працював під час совка – той мене розуміє. А тепер про “серйозне”. Пташка підлітала знизу, тому присадка завжди заважала. І розміри її завеликі для такого сюжету. І все ж показую серію вам – кольори чудові! Дніпро. Травень 2024, – коментує свої світлини Юрій. 

Новости Днепра про У Дніпрі зазнімкували яскраву тропічну пташку (ФОТО)

Сиворакша, інколи ракша (Coracias garrulus) – птах ряду сиворакшоподібних. Єдиний вид цього роду у фауні України. Ця пташка, трохи менша за голуба, має яскраве блакитне забарвлення пір’я. 

В Україні занесена до Червоної книги, як вразливий вид. Популяція сиворакші стрімко знижується. На території нашої країни цих птахів налічують 4-5 тисяч пар.

Сиворакша любить теплий клімат, тому для життя обирає південну Європу, Західну Азію, Північно-Західну Африку. Біля північних меж ареалу вона дуже рідкісна й спорадична. На південь сиворакша поширена до Перської затоки і Йорданії, до північних берегів Середземного моря.

Новости Днепра про У Дніпрі зазнімкували яскраву тропічну пташку (ФОТО)

Зимувати цей птах відлітає в Африку південніше Сахари. Прилітає до України однією з останніх – на початку травня. Місця, які обирає для гніздування сиворакша – лісостеп, відкриті степи з окремими деревами або зовсім їх позбавлені, напівпустелі. 

В Україні поширена саме в південних областях, зокрема і на Дніпропетровщині. Втім чисельність виду в останні десятиліття значно зменшилася.

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Новости Днепра про У Дніпрі зазнімкували яскраву тропічну пташку (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі зазнімкували яскраву тропічну пташку (ФОТО)Русский

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