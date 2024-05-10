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У Дніпра з’явилося вже шосте місто-побратим: деталі

Сьогодні 09:09
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Дніпро та Острава стали містами-побратимами!

Новости Днепра про У Дніпра з'явилося вже шосте місто-побратим: деталі

Дніпро та Острава (Чеська Республіка) стали містами-побратимами. Відповідну угоду про партнерство зі сторони мерії Дніпра підписав секретар міської ради Олександр Санжара. Урочистий захід відбувся за участі посла України в Чехії Віталія Усатого.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У документі угоди йдеться, що, відповідно до принципів взаємності та рівності, сторони будуть обмінюватись інформацією, знаннями та передовим досвідом, які є корисними для розвитку обох міст. Сторони обмінюватимуться знаннями та співпрацюватимуть в інтересах сторін, охоплюючи сфери економіки, екології, культури, охорони здоров’я, спорту, освіти, туризму тощо.

Новости Днепра про У Дніпра з'явилося вже шосте місто-побратим: деталі

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення рф в Україну у Дніпра з’явилося вже шосте місто-побратим. До цього ними стали Осака, Гельсинки, Амарилло, Гранд-Рапідс та Кельн.

Раніше ми писали, що японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра.

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Новости Днепра про У Дніпра з'явилося вже шосте місто-побратим: деталіУкраїнська

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