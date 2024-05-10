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  • Мешканців Дніпра та області попередили про небезпеку V класу: збережеться до 12 травня

Мешканців Дніпра та області попередили про небезпеку V класу: збережеться до 12 травня

Сьогодні 08:39
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Будьте обережні!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпеку V класу: збережеться до 12 травня

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечне та стихійне метеорологічне явище: 10-12 травня на більшій частині території Дніпропетровській області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

У цей період будьте обережні з вогнем, особливо на природі!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпеку V класу: збережеться до 12 травня

Зазначимо, сьогодні у Дніпрі прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура вдень +17°…+19°С, вітер – 3-8 м/с.

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпеку V класу: збережеться до 12 травняУкраїнська

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