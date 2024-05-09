Летюча акула з Дніпра здивувала людей на фестивалі в Італії (ВІДЕО)

Дніпрова летюча акула вразила глядачів фестивалю повітряних зміїв у Італії.

В Італії пройшли міжнародні фестивалі з кайт-флаїнгу.

У конкурсі за першість змагалися учасники з Дніпропетровської області. Деталі розповіли на Facebook-сторінці Української асоціації повітряних зміїв.

Представники від України з Дніпропетровської області привезли на фестиваль повітряного змія в формі акули. Летюча акула приємно здивувала глядачів та інших учасників. “Річками й морями допливла до південних берегів Італії Дніпрова Акула! Не без допомоги українських підлітків”, – написали на сторінці асоціацію повітряних зміїв України.

В Українській асоціації повітряних зміїв поділилися відео:

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