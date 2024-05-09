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Летюча акула з Дніпра здивувала людей на фестивалі в Італії (ВІДЕО)

Сьогодні 21:57
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Дніпрова летюча акула вразила глядачів фестивалю повітряних зміїв у Італії.

Новости Днепра про Летюча акула з Дніпра здивувала людей на фестивалі в Італії (ВІДЕО)

В Італії пройшли міжнародні фестивалі з кайт-флаїнгу. 

У конкурсі за першість змагалися учасники з Дніпропетровської області. Деталі розповіли на Facebook-сторінці Української асоціації повітряних зміїв.

Новости Днепра про Летюча акула з Дніпра здивувала людей на фестивалі в Італії (ВІДЕО)

Представники від України з Дніпропетровської області привезли на фестиваль повітряного змія в формі акули.

Летюча акула приємно здивувала глядачів та інших учасників.

“Річками й морями допливла до південних берегів Італії Дніпрова Акула! Не без допомоги українських підлітків”, – написали на сторінці асоціацію повітряних зміїв України.

Новости Днепра про Летюча акула з Дніпра здивувала людей на фестивалі в Італії (ВІДЕО)

В Українській асоціації повітряних зміїв поділилися відео:

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Новости Днепра про Летюча акула з Дніпра здивувала людей на фестивалі в Італії (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Летюча акула з Дніпра здивувала людей на фестивалі в Італії (ВІДЕО)Русский

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