Летюча акула з Дніпра здивувала людей на фестивалі в Італії (ВІДЕО)

В Італії пройшли міжнародні фестивалі з кайт-флаїнгу.
У конкурсі за першість змагалися учасники з Дніпропетровської області. Деталі розповіли на Facebook-сторінці Української асоціації повітряних зміїв.
Представники від України з Дніпропетровської області привезли на фестиваль повітряного змія в формі акули.
Летюча акула приємно здивувала глядачів та інших учасників.
“Річками й морями допливла до південних берегів Італії Дніпрова Акула! Не без допомоги українських підлітків”, – написали на сторінці асоціацію повітряних зміїв України.
В Українській асоціації повітряних зміїв поділилися відео:
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