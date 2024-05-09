Летучая акула из Днепра удивила людей на фестивале в Италии (ВИДЕО)

«Реками и морями доплыла до южных берегов Италии Днепрова Акула! Не без помощи украинских подростков», – написали на странице ассоциацию воздушных змеев Украины.

Летучая акула приятно удивила зрителей и других участников.

Представители Украины из Днепропетровской области привезли на фестиваль воздушного змея в форме акулы.

В конкурсе за первенство соревновались участники из Днепропетровской области. Детали рассказали на Facebook-странице Української асоціації повітряних зміїв .

В Италии прошли международные фестивали по кайт-флаингу.

В Днепре в вечерний час пик центр города застрял в…

В Днепре Новый мост парализовало ДТП с участием восьми машин.

В Днепре спасают женщину, которая во время ракетного удара потеряла…