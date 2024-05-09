Летучая акула из Днепра удивила людей на фестивале в Италии (ВИДЕО)

В Италии прошли международные фестивали по кайт-флаингу.
В конкурсе за первенство соревновались участники из Днепропетровской области. Детали рассказали на Facebook-странице Української асоціації повітряних зміїв.
Представители Украины из Днепропетровской области привезли на фестиваль воздушного змея в форме акулы.
Летучая акула приятно удивила зрителей и других участников.
«Реками и морями доплыла до южных берегов Италии Днепрова Акула! Не без помощи украинских подростков», – написали на странице ассоциацию воздушных змеев Украины.
В Украинской ассоциации воздушных змеев поделились видео:
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