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В Днепре будут отключать воду должникам в двух районах: адреса

Сегодня 12:34
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В Днепре продолжают отключать водоснабжение должникам.

Новости Днепра про В Днепре будут отключать воду должникам в двух районах: адреса

Так, с 20 по 24 мая воду отключат в двух районах города: Шевченковском и Амур-Нижнеднепровском.

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

Специализированная бригада по отключению воды будет работать в частном секторе по следующим адресам:

  • Амур-Нижнеднепровский район:
    улица Спартака;
    улица Несокрушимая;
    ул. Узловая;
    ул. Береговая;
    ул. Продольная;
    ул. Подветренная;
    ул. Прохладная.
  • Шевченковский район:
    ул. Адмиральская;
    ул. Антоновская;
    ул. Василия Биднова;
    ул. Михаила Вербицкого;
    ул. Соледарская;
    ул. Антина Синявского;
    ул. Манжуры;
    пров. Сулимовский;
    пров. Любимый.

Новости Днепра про В Днепре будут отключать воду должникам в двух районах: адреса

Также воду будут отключать должникам в многоквартирных домах по следующим адресам:

  • Амур-Нижнеднепровский район:
    ул. Беляева, дом. 20;
    ул. Беляева, дом. 22;
    Донецкое шоссе, дом. 116;
    пров. Крушельницкой, дом. 18.
  • Шевченковский район:
    ул. Данилы Нечая, дом. 5;
    ул. Данилы Нечая, дом. 19;
    ул. Казака Мамая, дом. 10;
    ул. Квартальная, дом. 16.

Новости Днепра про В Днепре будут отключать воду должникам в двух районах: адреса

В КП «Днепропроводоканал» подчеркнули, что сумма задолженности по этим адресам составляет 2 016 796,99 грн. Чтобы не остаться без воды, должников просят срочно погасить долги.

“КП «Днепропроводоканал» идет навстречу потребителям, которые испытывают финансовые трудности, предлагая им заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП»”, — отметили в предприятии.

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