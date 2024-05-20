В Днепре будут отключать воду должникам в двух районах: адреса

Так, с 20 по 24 мая воду отключат в двух районах города: Шевченковском и Амур-Нижнеднепровском.
Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».
Специализированная бригада по отключению воды будет работать в частном секторе по следующим адресам:
Также воду будут отключать должникам в многоквартирных домах по следующим адресам:
В КП «Днепропроводоканал» подчеркнули, что сумма задолженности по этим адресам составляет 2 016 796,99 грн. Чтобы не остаться без воды, должников просят срочно погасить долги.
“КП «Днепропроводоканал» идет навстречу потребителям, которые испытывают финансовые трудности, предлагая им заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП»”, — отметили в предприятии.
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