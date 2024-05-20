В Днепре будут отключать воду должникам в двух районах: адреса

В Днепре продолжают отключать водоснабжение должникам.

Так, с 20 по 24 мая воду отключат в двух районах города: Шевченковском и Амур-Нижнеднепровском.

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

Специализированная бригада по отключению воды будет работать в частном секторе по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Спартака;

улица Несокрушимая;

ул. Узловая;

ул. Береговая;

ул. Продольная;

ул. Подветренная;

ул. Прохладная.

улица Спартака; улица Несокрушимая; ул. Узловая; ул. Береговая; ул. Продольная; ул. Подветренная; ул. Прохладная. Шевченковский район:

ул. Адмиральская;

ул. Антоновская;

ул. Василия Биднова;

ул. Михаила Вербицкого;

ул. Соледарская;

ул. Антина Синявского;

ул. Манжуры;

пров. Сулимовский;

пров. Любимый.

Также воду будут отключать должникам в многоквартирных домах по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Беляева, дом. 20;

ул. Беляева, дом. 22;

Донецкое шоссе, дом. 116;

пров. Крушельницкой, дом. 18.

ул. Беляева, дом. 20; ул. Беляева, дом. 22; Донецкое шоссе, дом. 116; пров. Крушельницкой, дом. 18. Шевченковский район:

ул. Данилы Нечая, дом. 5;

ул. Данилы Нечая, дом. 19;

ул. Казака Мамая, дом. 10;

ул. Квартальная, дом. 16.

В КП «Днепропроводоканал» подчеркнули, что сумма задолженности по этим адресам составляет 2 016 796,99 грн. Чтобы не остаться без воды, должников просят срочно погасить долги.

“КП «Днепропроводоканал» идет навстречу потребителям, которые испытывают финансовые трудности, предлагая им заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП»”, — отметили в предприятии.

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