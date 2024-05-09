Президент Украины уволил Залужного с военной службы

Известно, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины были проблемы со здоровьем, что и стало причиной его увольнения. На место командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины стал Дмитрий Герега.
Также был подписан указ об освобождении от должности командующего Сил специальных операций Сергея Лупанчука. На его место избрали Александра Трепака.
Напомним, мы писали о том, что в Украине увеличили штрафы за уклонение от мобилизации.
UPD: Валерий Залужный был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
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