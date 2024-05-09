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Президент України звільнив Залужного з військової служби

Сьогодні 14:07
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На офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського опубліковано указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби.

Новости Днепра про Президент України звільнив Залужного з військової служби

Відомо, що головнокомандувач Збройних сил України мав проблеми зі здоров’ям, що і стало причиною його звільнення. На місце командувача сил підтримки Збройних сил України став Дмитро Герега.

Також був підписаний указ про звільнення з посади командувача Сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука. На його місце обрали Олександра Трепака. 

Нагадуємо, ми писали про те, що в Україні збільшили штрафи за ухилення від мобілізації.

UPD: Валерія Залужного було призначено Надзвичайним і Повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії.

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