Президент України звільнив Залужного з військової служби

Відомо, що головнокомандувач Збройних сил України мав проблеми зі здоров’ям, що і стало причиною його звільнення. На місце командувача сил підтримки Збройних сил України став Дмитро Герега.
Також був підписаний указ про звільнення з посади командувача Сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука. На його місце обрали Олександра Трепака.
Нагадуємо, ми писали про те, що в Україні збільшили штрафи за ухилення від мобілізації.
UPD: Валерія Залужного було призначено Надзвичайним і Повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії.
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