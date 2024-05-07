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Готували вбивство Президента: СБУ затримала підозрюваних

Сьогодні 14:05
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Служба Безпеки України викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство президента України та "зливали" інформацію рф.

Окрім президента ворог планував ліквідувати інших представників вищого військово-політичного керівництва держави: Голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова. 

“До складу мережі, діяльність якої фсб курувала з москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію рф” – пишуть у Telegram-каналі української спецслужби. 

Як повідомляє СБУ, одним із завдань агентурної мережі був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, котрі могли б взяти голову держави в заручники, а потім його вбити. 

План противника передбачав такі кроки: спочатку найманий агент мав спостерігати за переміщенням цільової особи, яка була під охороною, і передавати отриману інформацію ворогові. Після отримання координат будинку, де перебувала “ціль”, планувалося здійснити ракетний удар. Наступним етапом було заплановано атаку дроном на осіб, що залишалися на місці удару. Після цього російські сили мали намір здійснити ще один ракетний удар, використавши його для усунення слідів використання дрона.

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