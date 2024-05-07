Готували вбивство Президента: СБУ затримала підозрюваних

Окрім президента ворог планував ліквідувати інших представників вищого військово-політичного керівництва держави: Голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.
“До складу мережі, діяльність якої фсб курувала з москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію рф” – пишуть у Telegram-каналі української спецслужби.
Як повідомляє СБУ, одним із завдань агентурної мережі був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, котрі могли б взяти голову держави в заручники, а потім його вбити.
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