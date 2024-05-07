Готували вбивство Президента: СБУ затримала підозрюваних

План противника передбачав такі кроки: спочатку найманий агент мав спостерігати за переміщенням цільової особи, яка була під охороною, і передавати отриману інформацію ворогові. Після отримання координат будинку, де перебувала “ціль”, планувалося здійснити ракетний удар. Наступним етапом було заплановано атаку дроном на осіб, що залишалися на місці удару. Після цього російські сили мали намір здійснити ще один ракетний удар, використавши його для усунення слідів використання дрона.

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