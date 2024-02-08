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Зеленський призначив генерал-полковника Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ

Сьогодні 18:42
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В Україні новий Головнокомандувач ЗСУ.

Новости Днепра про Зеленський призначив генерал-полковника Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, після того, як опублікував допис-подяки Валерію Залужному. 

Також Зеленський повідомив, що до роботи приступає нова управлінська команда. 

Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.

Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду.

Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції.
Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі.

2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України.

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