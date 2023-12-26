Залужний пояснив, звідки взялася цифра в 500 тисяч людей, яких треба мобілізувати

Валерій Залужний пояснив, звідки взялася цифра в 500 тисяч людей, яких необхідно мобілізувати.

Військове командування формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру мобілізованих не подавало. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телемарафону у вівторок, 26 грудня.

Так генерал Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч осіб до лав української армії.

Головком пояснив, що військове керівництво постійно повідомляє Міноборони та Кабмін про потреби армії, але конкретної кількості не називало.

Військове командування продовжує виконувати функцію із захисту держави і відповідно формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Це робиться на постійній основі. Якимось окремим форматом, заходом на Кабінет міністрів чи Верховну Раду ми такого не здійснюємо, – сказав він.

Водночас цифра у 500 тисяч мобілізованих виправдана та враховує потреби ЗСУ, зазначив Залужний. Призвавши таку кількість людей Генштаб зможе компенсувати втрати та відновити бригади.

Формування військових частин та прогнозування наших втрат, які ми можемо понести протягом наступного року. Озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників я не можу. Це є військовою таємницею, – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зауважив, що мова не йде про одномоментний призов сотень тисяч людей. Це тривалий процес.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції повідомив, що Генштаб запросив розширити мобілізацію і призвати 400-500 тисяч людей до лав ЗСУ. А 25 грудня зареєстрували оновлений законопроєкт про мобілізацію.

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