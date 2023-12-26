Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Залужний пояснив, звідки взялася цифра в 500 тисяч людей, яких треба мобілізувати

Залужний пояснив, звідки взялася цифра в 500 тисяч людей, яких треба мобілізувати

Сьогодні 16:36
просмотров

Валерій Залужний пояснив, звідки взялася цифра в 500 тисяч людей, яких необхідно мобілізувати.

Новости Днепра про Залужний пояснив, звідки взялася цифра в 500 тисяч людей, яких треба мобілізувати

Військове командування формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру мобілізованих не подавало. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телемарафону у вівторок, 26 грудня. 

Так генерал Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч осіб до лав української армії.

Головком пояснив, що військове керівництво постійно повідомляє Міноборони та Кабмін про потреби армії, але конкретної кількості не називало. 

Військове командування продовжує виконувати функцію із захисту держави і відповідно формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Це робиться на постійній основі. Якимось окремим форматом, заходом на Кабінет міністрів чи Верховну Раду ми такого не здійснюємо, – сказав він.

Водночас цифра у 500 тисяч мобілізованих виправдана та враховує потреби ЗСУ, зазначив Залужний. Призвавши таку кількість людей Генштаб зможе компенсувати втрати та відновити бригади. 

Формування військових частин та прогнозування наших втрат, які ми можемо понести протягом наступного року. Озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників я не можу. Це є військовою таємницею, – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зауважив, що мова не йде про одномоментний призов сотень тисяч людей. Це тривалий процес. 

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції повідомив, що Генштаб запросив розширити мобілізацію і призвати 400-500 тисяч людей до лав ЗСУ. А 25 грудня зареєстрували оновлений законопроєкт про мобілізацію. 

Читайте также:

Новости Днепра про Залужний пояснив, звідки взялася цифра в 500 тисяч людей, яких треба мобілізуватиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Зеленський категорично заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок
новини України
19.12.2023 19:41
Зеленський категорично заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок

Зеленський повідомив, чи готовий підписати закон про мобілізацію жінок.

Генштаб хоче мобілізувати 450—500 тисяч людей: Зеленський сказав скільки це коштуватиме
новини України
19.12.2023 18:28
Генштаб хоче мобілізувати 450—500 тисяч людей: Зеленський сказав скільки це коштуватиме

Президент України повідомив, що військові хочуть мобілізувати ще щонайменше 400…

“У Буковелі можна врятуватися від мобілізації за гроші”: у мережі поширюють черговий фейк
Новини Дніпра
19.12.2023 10:38
“У Буковелі можна врятуватися від мобілізації за гроші”: у мережі поширюють черговий фейк

Перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!

Залужний прокоментував інформацію про те, що росіяни планують захопити Дніпро до 2026 року
Новини Дніпра
18.12.2023 15:50
Залужний прокоментував інформацію про те, що росіяни планують захопити Дніпро до 2026 року

Сьогодні під час спілкування з журналістами головнокомандувач Збройних сил України…

Наверх