У Нікополі вбили заступника міського голови Віталія Журавльова: що про нього відомо

Віталій Журавльов був заступником міського голови Нікополя з 2021 року.

Сьогодні вранці, 8 лютого, на одній із вулиць Нікополя невідомі із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови Віталій Журавльов. Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства. На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону.

Віталій Журавльов був заступником міського голови Нікополя з 2021 року. Він має дружину, дітей та онуків.

Віталій Юрійович був членом політичної партії Всеукраїнське обʼєднання «Батьківщина» та керівником Громадської Спілки «Нікопольці».

За даними ЗМІ, до того, як стати депутатом, Журавльов очолював місцевий відділ боротьби з організованою злочинністю, а також викладав у Дніпропетровському державному університеті МВС України. Свого часу він також обирався до міської ради Нікополя від “Партії регіонів”.

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