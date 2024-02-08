Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУ

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, после того как опубликовал пост-благодарность Валерию Залужному.
Также Зеленский сообщил, что к работе приступает новая управленческая команда.
Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе.
Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие.
Сегодня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.
Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции.
Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.
Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт – на службе государству.
2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины.
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