Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУ

Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУ

Сегодня 18:42
просмотров

В Украине новый главнокомандующий ВСУ.

Новости Днепра про Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУ

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, после того как опубликовал пост-благодарность Валерию Залужному.

Также Зеленский сообщил, что к работе приступает новая управленческая команда.

Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе.

Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие.

Сегодня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции.
Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.
Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт – на службе государству.

2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины.

Читайте также:

Новости Днепра про Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУУкраїнська Новости Днепра про Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине предприниматель запугал отца погибшего бойца и выдурил из него 2,5 млн грн
Новости Днепра
24.01.2024 12:13
На Днепропетровщине предприниматель запугал отца погибшего бойца и выдурил из него 2,5 млн грн

Предпринимателя из Днепропетровщины обвиняют в требовании денег отца погибшего бойца…

Залужный подтвердил, что украинские воины уничтожили вражеский самолет А-50 и воздушный пункт управления Ил-22
Новости Днепра
15.01.2024 11:54
Залужный подтвердил, что украинские воины уничтожили вражеский самолет А-50 и воздушный пункт управления Ил-22

Продолжение следует...

Кто из жителей Днепра может получить бронь от мобилизации и что для этого нужно
Новости Днепра
10.01.2024 17:19
Кто из жителей Днепра может получить бронь от мобилизации и что для этого нужно

В Днепре и Украине продолжается мобилизация. Пока что военное положение…

На войне погиб Герой из Днепропетровщины Андрей Авдеенко
Новости Днепра
31.12.2023 08:35
На войне погиб Герой из Днепропетровщины Андрей Авдеенко

На войне с агрессором погиб солдат ВСУ Авдеенко Андрей Николаевич,…

Последние новости

Внешне свежая – внутри гниль: в Днепре массово жалуются на капусту из АТБ
Внешне свежая – внутри гниль: в Днепре массово жалуются на капусту из АТБ

Днепряне жалуются на гнилую капусту из АТБ.

Сегодня 19:36
4
просмотров
В Украине хотят ввести новые лимиты на банковские переводы во время войны
В Украине хотят ввести новые лимиты на банковские переводы во время войны

В Украине могут ввести лимиты на банковские переводы.

Сегодня 18:21
1
просмотров
Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи
Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи

После сообщений об убийстве заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева появилась странная новость.

Сегодня 17:40
4
просмотров
Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий
Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий

Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его ввели в феврале 2022 года. Многие потребители пользовались этим и не платили за свет, другие накопили долги потому что платить было нечем.

Сегодня 17:28
4
просмотров
В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий
В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

Будьте в безопасных местах!

Сегодня 17:23
5
просмотров
В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей
В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей

В Днепре спасают пса Блэка, у которого сломаны задние лапы.

Сегодня 16:58
2
просмотров
Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали
Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали

В "Дії" появилась новая услуга - карта укрытий и возможность сообщить, если оно закрыто.

Сегодня 16:48
5
просмотров
В селе Космач Ивано-Франковской области толпа напала на мать с ребенком: полиция начала уголовное производство
В селе Космач Ивано-Франковской области толпа напала на мать с ребенком: полиция начала уголовное производство

Вчера жительница Ивано-Франковской области Иванна Ванджурак рассказала в сети, что на нее и ее 6-летнюю дочь в селе Космач напала толпа женщин из-за того, что она якобы "наводчица военкома".

Сегодня 16:28
6
просмотров
В Украине создают электронный военный билет: будет ли он в Дії
В Украине создают электронный военный билет: будет ли он в Дії

В Украине работает над созданием электронного военного билета.

Сегодня 16:11
2
просмотров
Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач
Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач

В Днепре ушел из жизни врач Константин Гринь.

Сегодня 15:39
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх