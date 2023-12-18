Залужний прокоментував інформацію про те, що росіяни планують захопити Дніпро до 2026 року

Сьогодні під час спілкування з журналістами головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував інформацію про те, що росіяни планують захопити Дніпро до 2026 року.

На питання журналістки, що він думає щодо цього, Залужний відповів, що різні експерти “мають право на свою думку”.

Коли у головнокомандувача запитали, чи, на його думку, у росії вистачить сил на це, він сказав, що “не хоче характеризувати цей процес”.

Я не хотів би характеризувати цей процес. Трішки не моя парафія, є люди, які за це відповідають, – сказав Валерій Залужний.

Нагадаємо, нещодавно в німецькому виданні Bild опублікували статтю під назвою “Це військовий план Путіна до 2026 року” аналітика Юліана Рьопке, в якій зазначено, що росія планує продовжувати війну в Україні до 2026 року і планує захопити Дніпро, Харків та інші міста. Пізніше цей матеріал прокоментував Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. За його словами, ця стаття – чергова російська ІПСО.

Раніше ми писали, що Валерій Залужний відреагував на інформацію про знайдену в його кабінеті “прослушку”.

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