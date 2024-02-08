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Повернув до життя сотні людей: у Дніпрі раптово помер відомий лікар

Сьогодні 15:39
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У Дніпрі пішов з життя лікар Костянтин Гринь.

Новости Днепра про Повернув до життя сотні людей: у Дніпрі раптово помер відомий лікар

Про сумну звістку сповістили на Facebook-сторінці медзакладу, де тривалий час працював пан Костянтин. 

Гринь Костянтин Павлович – завідувач Центра лікування та реабілітації хворих з органічним ураженням ЦНС. За словами колег та експацієнтів пан Костянтин врятував не одне життя. 

Лікарня зазнала великої втрати – раптово помер Костянтин Павлович Гринь. Він повернув, та ще міг повернути до життя тисячі хворих. Але, на жаль не встиг. Це була професійна, чуйна, виключно порядна людина. Сумуємо, пам’ятатимемо, – пишуть колеги.

Попрощалися з Костянтином Павловичем 8 лютого. Останню шану прийшли віддати рідні, колеги, друзі та родичі пацієнтів. 
 
Костянтин Павлович був людиною прекрасної душі та відданого серця, який багато років присвятив своє життя медицині та нашій лікарні. Його професійність і доброта залишаться у наших серцях назавжди. Ми вдячні за його внесок у розвиток нашої лікарні та за його неоціненний вклад у нашу спільну справу. Нехай земля йому буде пухом, а його добрі діла та пам’ять залишаться з нами назавжди, – йдеться у повідомленні.
 

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Новости Днепра про Повернув до життя сотні людей: у Дніпрі раптово помер відомий лікарУкраїнська Новости Днепра про Повернув до життя сотні людей: у Дніпрі раптово помер відомий лікарРусский

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