Повернув до життя сотні людей: у Дніпрі раптово помер відомий лікар

Про сумну звістку сповістили на Facebook-сторінці медзакладу, де тривалий час працював пан Костянтин.
Гринь Костянтин Павлович – завідувач Центра лікування та реабілітації хворих з органічним ураженням ЦНС. За словами колег та експацієнтів пан Костянтин врятував не одне життя.
Лікарня зазнала великої втрати – раптово помер Костянтин Павлович Гринь. Він повернув, та ще міг повернути до життя тисячі хворих. Але, на жаль не встиг. Це була професійна, чуйна, виключно порядна людина. Сумуємо, пам’ятатимемо, – пишуть колеги.
Костянтин Павлович був людиною прекрасної душі та відданого серця, який багато років присвятив своє життя медицині та нашій лікарні. Його професійність і доброта залишаться у наших серцях назавжди. Ми вдячні за його внесок у розвиток нашої лікарні та за його неоціненний вклад у нашу спільну справу. Нехай земля йому буде пухом, а його добрі діла та пам’ять залишаться з нами назавжди, – йдеться у повідомленні.
Читайте також:
Автор:
У "Дії" з'явилася нова послуга — мапа укриттів і можливість…
У 1970-х роках Дніпро почав інтенсивно забудовуватися. На правому і…
У Дніпрі вимагають повернути перейменованій вулиці Софії Ковалевській попередню назву.
Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!