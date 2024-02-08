Повернув до життя сотні людей: у Дніпрі раптово помер відомий лікар

Костянтин Павлович був людиною прекрасної душі та відданого серця, який багато років присвятив своє життя медицині та нашій лікарні. Його професійність і доброта залишаться у наших серцях назавжди. Ми вдячні за його внесок у розвиток нашої лікарні та за його неоціненний вклад у нашу спільну справу. Нехай земля йому буде пухом, а його добрі діла та пам’ять залишаться з нами назавжди, – йдеться у повідомленні.