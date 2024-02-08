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Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач

Сегодня 15:39
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В Днепре ушел из жизни врач Константин Гринь.

Новости Днепра про Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач

О печальном известии известили на Facebook-странице медучреждения, где долгое время работал Константин.

Гринь Константин Павлович — заведующий Центром лечения и реабилитации больных с органическим поражением ЦНС. По словам коллег и экс-пациентов, Константин спас не одну жизнь.

Больница понесла большую потерю — внезапно умер Константин Павлович Гринь. Он вернул, да еще мог вернуть к жизни тысячи больных. Но, к сожалению, не успел. Это был профессиональный, отзывчивый, исключительно порядочный человек. Скучаем, будем помнить, — пишут коллеги.

Простились с Константином Павловичем 8 февраля. Последнее уважение пришли отдать родные, коллеги, друзья и родственники пациентов.

Константин Павлович был человеком прекрасной души и преданного сердца, много лет посвятивший свою жизнь медицине и нашей больнице. Его профессионализм и доброта останутся в наших сердцах навсегда. Мы благодарны за его вклад в развитие нашей больницы и за неоценимый вклад в наше общее дело. Пусть земля ему будет пухом, а его добрые дела и память останутся с нами навсегда, — говорится в сообщении.

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Новости Днепра про Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врачУкраїнська Новости Днепра про Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врачРусский

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