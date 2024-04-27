Художниця створила прикраси з барельєфом з грудьми, що прикрашав Новий міст у Дніпрі

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.
Нарешті я завершила цей барельєфчик і він повністю готовий до продажу у бронзовому, рожевому та золотому кольорах (взагалі за бажанням можна який завгодно). Розмір 6х6 см, пластик та металеві кріплення під брошку/підвіску/без кріплень для фіксації на стіну, — йдеться у повідомленні мисткині.
Раніше барельєф прикрашав Новий міст у Дніпрі.
Монумент жінки з грудьми був виконаний у жовтому кольорі, але пізніше йому повернули початковий чорний колір, як це було задумано спочатку.
У 2017 році монумент хотіли знести, але “жіночі груди, які символічно розривають патріархат” повернули на старе місце, у новому вигляді.
До речі, автор проєкту Юрій Павлов спочатку планував зробити барельєф саме у чорному кольорі.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні оборонці неба збили ворожий безпілотник над Дніпровським районом.
СК Дніпро-1 продовжує розчаровувати своїх прихильників.
У місті Кривий Ріг сталася серйозна ДТП.
Поліція Синельниківського району підозрює чоловіка у підпалі 3 Га землі з…