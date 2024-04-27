Художниця створила прикраси з барельєфом з грудьми, що прикрашав Новий міст у Дніпрі

Дніпровська художниця Таїсія Дубина вразила підписників барельєфом, що прикрашав Новий міст у Дніпрі.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Нарешті я завершила цей барельєфчик і він повністю готовий до продажу у бронзовому, рожевому та золотому кольорах (взагалі за бажанням можна який завгодно). Розмір 6х6 см, пластик та металеві кріплення під брошку/підвіску/без кріплень для фіксації на стіну, — йдеться у повідомленні мисткині.

Раніше барельєф прикрашав Новий міст у Дніпрі.

Монумент жінки з грудьми був виконаний у жовтому кольорі, але пізніше йому повернули початковий чорний колір, як це було задумано спочатку.

У 2017 році монумент хотіли знести, але “жіночі груди, які символічно розривають патріархат” повернули на старе місце, у новому вигляді.

До речі, автор проєкту Юрій Павлов спочатку планував зробити барельєф саме у чорному кольорі.

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