У Дніпрі біля будинку на проспекті Героїв виявили труп: коментар поліції

Сьогодні вранці, 8 лютого, у Дніпрі біля одного із будинків на проспекті Героїв виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство.

Особа встановлена, всі обставини зʼясовують правоохоронці, – додали у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на козирку під’їзду виявили труп: що кажуть у поліції.

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