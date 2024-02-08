У Дніпрі біля будинку на проспекті Героїв виявили труп: коментар поліції

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місце викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство.
Особа встановлена, всі обставини зʼясовують правоохоронці, – додали у поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на козирку під’їзду виявили труп: що кажуть у поліції.
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