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Над Дніпровським районом збили ворожий безпілотник

Сьогодні 18:12
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Сьогодні оборонці неба збили ворожий безпілотник над Дніпровським районом.

Новости Днепра про Над Дніпровським районом збили ворожий безпілотник

Про це повідомило ПвК “Схід”.

Станом на 17.00 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено БпЛА противника, ймовірно Орлан-10, – сказано у дописі Повітряного командування.

Ситуацію прокоментував і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі працювала ППО. Оборонці неба збили ворожий безпілотник. Дякую за влучну роботу, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Вночі Сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. 

Сьогодні офіційно повідомлялось про те, що ворог вдарив по інфраструктурному об’єкту у Дніпровському районі.

У Криворізькому районі внаслідок ракетної атаки постраждав чоловік.

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Новости Днепра про Над Дніпровським районом збили ворожий безпілотникУкраїнська

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