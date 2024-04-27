Над Дніпровським районом збили ворожий безпілотник

Сьогодні оборонці неба збили ворожий безпілотник над Дніпровським районом.

Про це повідомило ПвК “Схід”.

Станом на 17.00 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено БпЛА противника, ймовірно Орлан-10, – сказано у дописі Повітряного командування.

Ситуацію прокоментував і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі працювала ППО. Оборонці неба збили ворожий безпілотник. Дякую за влучну роботу, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Вночі Сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах.

Сьогодні офіційно повідомлялось про те, що ворог вдарив по інфраструктурному об’єкту у Дніпровському районі.

У Криворізькому районі внаслідок ракетної атаки постраждав чоловік.

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