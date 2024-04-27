Над Дніпровським районом збили ворожий безпілотник

Про це повідомило ПвК “Схід”.
Станом на 17.00 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено БпЛА противника, ймовірно Орлан-10, – сказано у дописі Повітряного командування.
Ситуацію прокоментував і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпровському районі працювала ППО. Оборонці неба збили ворожий безпілотник. Дякую за влучну роботу, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Вночі Сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах.
Сьогодні офіційно повідомлялось про те, що ворог вдарив по інфраструктурному об’єкту у Дніпровському районі.
У Криворізькому районі внаслідок ракетної атаки постраждав чоловік.
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