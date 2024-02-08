На Дніпропетровщині школяр провалився під кригу: його рятували перехожі

Будь ласка, не виходьте на лід - це дуже небезпечно!

Днями у Новомосковську 9-річний хлопчик провалився під кригу на річці Самара.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

З води дитину діставали перехожі.

Хлопчика доправили до лікарні, за попередніми даними, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 6 рибаків дрейфували на кризі посеред річки (ФОТО).

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