На Дніпропетровщині школяр провалився під кригу: його рятували перехожі

Днями у Новомосковську 9-річний хлопчик провалився під кригу на річці Самара.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
З води дитину діставали перехожі.
Хлопчика доправили до лікарні, за попередніми даними, його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 6 рибаків дрейфували на кризі посеред річки (ФОТО).
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