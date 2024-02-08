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  • “Капсула часу”: у Дніпрі віднайшли 50-річний мотоцикл, на якому ні разу не їздили

“Капсула часу”: у Дніпрі віднайшли 50-річний мотоцикл, на якому ні разу не їздили

Сьогодні 10:35
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У Дніпрі знайшли "капсулу часу" - мотоцикл, який ніколи не виїжджав на дорогу.

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50-річний радянський Урал увесь цей час простояв у сараї. Історію мотоцикла, яким жодного разу не користувалися розповів український автоблогер Roma Urraco.

Робочий мотоцикл Урал М-67 має лише 5 км пробігу, тобто “стандартні” калібрувальні кілометри. Блогер назвав транспорт “капсулою часу”, позаяк всередину баку ніколи не вливали пальне, а сам Урал не покидав сарай, де його зберігали усі ці роки. 

Мотоцикл навіть зберіг техпаспорт радянського зразка, де записано, що його куплено в Луганській області, але зараз він перебуває у Дніпрі.

Апарат фактично новий і має калібрувальні 5 кілометрів на одометрі, але досить довгий час стояв у сараї, через що деякі косметичні дефекти, викликані тривалим зберіганням. Бензину в баку ніколи не було, а двигун ще жодного разу не запускали. 100% капсула часу, – зазначає блогер.

Старенький Урал поки що не ризикнули вивести на дороги міста.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про місячно-сонячний календар, який 5 тисяч років тому створили на території сучасної Ігрені.

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