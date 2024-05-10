З території Дніпропетровської області “вигнали” Пушкіна

Керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець повідомив, що з карти Дніпропетровської області остаточно зникли всі топоніми зі згадкою Олександра Пушкіна.
На території Дніпропетровської області не залишилось жодного топоніма на честь Олександра Сергійовича Пушкіна. Зникли з мапи області також Михайло Лермонтов, Михайло Кутузов, Олександр Суворов і багато інших, – написав Волинець.
Наразі з гучних імен залишився лише Юрій Гагарін – на його честь досі названий парк у Дніпрі.
Хоча і Гагаріна скоро “виженуть”. Адміністрація парку Гагаріна нещодавно відкрила голосування за нову назву. У майбутньому зелену зону можуть назвати іменем Вернадського.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але іншого. Також раніше з карти області зникли всі вулиці та інші топоніми зі згадкою Лермонтова.
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