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С территории Днепропетровской области «выгнали» Пушкина

Сегодня 16:20
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Из Днепропетровской области "выгнали" Пушкина.

Новости Днепра про С территории Днепропетровской области

Руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец сообщил, что с карты Днепропетровской области окончательно исчезли все топонимы с упоминанием Александра Пушкина.

На территории Днепропетровской области не осталось ни одного топонима в честь Александра Сергеевича Пушкина. Исчезли с карты области также Михаил Лермонтов, Михаил Кутузов, Александр Суворов и многие другие, – написал Волынец.

Из громких имен остался только Юрий Гагарин — в его честь до сих пор назван парк в Днепре.

Хотя и Гагарина скоро «выгонят». Администрация парка Гагарина недавно открыла голосование за новое название. В будущем зеленую зону могут назвать именем Вернадского.

Напомним, ранее на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого. Также ранее с карты области исчезли все улицы и другие топонимы с упоминанием Лермонтова.

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