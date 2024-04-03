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  • У селищі на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але іншого

У селищі на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але іншого

Сьогодні 14:25
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У тергромаді Дніпропетровщини Пушкіна перейменували на Пушкіна.

Новости Днепра про У селищі на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але іншого

Курйоз помітили не відразу, але днями активісти, які борються за деколонізацію міст та топонімів в Україні, звернули на це увагу. 

Ще у січні під час засідання Межівської селищної ради місцеві депутати ухвалили рішення про перейменування низки вулиць пов’язаних з Російською Імперією та СРСР. Документ оприлюднили на сайті громади, 25 січня. Серед топонімів, які треба було назвати інакше, була вулиця Пушкіна в смт. Межова. 

Вулицю, названу на честь Олександра Пушкіна, перейменували на честь Юхима Пушкіна. Таким чином згадку про російського письменника та імперця прибрали, але замінили його іншим діячем, але тепер радянської пропаганди.

Річ у тому, що Юхим Пушкін був шанованим в СРСР воєначальником, який народився в Саратовській губернії Російської імперії. І хоча радянська пропаганда намагалася впевнити людей в тому, що військовий звільняв Дніпропетровськ та область від фашизму, але його більше нічого не пов’язує з нашим регіоном, крім цього факту та пам’ятника, який демонтували в Дніпрі у 2022 році. 

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Новости Днепра про У селищі на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але іншогоУкраїнська

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