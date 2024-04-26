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  • З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та Маяковського

З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та Маяковського

Сьогодні 21:58
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Дніпропетровщина позбавилася від згадок Горького та Маяковського в топонімах.

Новости Днепра про З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та Маяковського

На Дніпропетровщині активно триває процес дерусифікації та деколонізації назв вулиць/міст та районів. З карти області вичистили всі згадки про таких діячів як Максим Горький та Володимир Маяковський.

Про це повідомляє керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець.

Горький та Маяковський покинули чат. На території Дніпропетровської області не залишилось жодної вулиці на їхню честь, – написав Сергій Волинець.

Обидва діячі хоч і добре відомі українцям, але згадка про них – елемент радянської пропаганди.

Зауважимо, що ще рік тому на Дніпропетровщині було 73 назви пов’язаних з Максимом Горьким. 

Новости Днепра про З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та Маяковського

Раніше з карти області зник Ломоносов, а наразі залишилося лише 7 вулиць Пушкіна.

Однак досі багато вулиць присвячених Гагаріну чи Червоній Гвардії. Найбільше в топонімії області згадок про 1 травня

Новости Днепра про З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та Маяковського

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Новости Днепра про З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та МаяковськогоУкраїнська Новости Днепра про З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та МаяковськогоРусский

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