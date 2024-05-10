В Днепре спасают пса военного ВСУ, которого умышленно выбросили с балкона многоэтажки

Как сообщили волонтеры Временного приюта для бездомных животных на время лечения «Шанс«, в Днепр пес попал из Запорожья, где люди выбросили его с балкона 5-го этажа.
Военный, который привез Фокса с фронта в Запорожье, лечится в местной больнице. Во время прогулки со своим хозяином собака побежала за другой собакой-девочкой к подъезду на улице Тбилисской.
Пока хозяин искал пса, Фокса выбросили с балкона. Вероятно, владельцу собаки-девочки не понравилось внимание четырехлапого к его любимице, поэтому мужчина решил расправиться с животным таким жестоким способом.
Пес после падения выжил, но получил тяжелые травмы. Первые дни Фокс находился под капельницами, и как только ему стало немного лучше – его перевезли в Днепр и прооперировали. Сейчас собака чувствует себя хорошо, но впереди еще длительное лечение.
«В целом, операция прошла успешно, хирург убрал компрессию из переломанного позвонка, которая давила спинной мозг, но в ходе операции обнаружили очень большую гематому на месте, куда пришелся удар, это значит, что там может накапливаться жидкость и дать острое воспаление», – рассказали о ходе операции в Фейсбуке-сообществе.
Помимо травм, полученных при падении, пес имеет острый воспалительный цистит. Болезнь влияет на дальнейшее выздоровление Фокса. В настоящее время собака получает необходимое лечение.
По словам ветеринаров, у Фокса есть шансы на поправку и восстановление моторных функций, но операция гарантирует только половину успеха. Предстоит еще тяжелая реабилитация.
«Пребование Фокса в Днепре обошлось в 36431,1 грн, и в дальнейшем нас ждут большие затраты. Вы уже столько сделали для него, что он просто должен встать на кавычки. Спасибо за оказанную финансовую помощь, без вас мы бы не справились. Если у вас есть возможность помочь Фоксу поправиться, сделать это можно за номер карты: 5375 4112 1695 9879», – обращаются ко всем неравнодушным волонтеры.
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