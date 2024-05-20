Список всех кофеен в центре Днепра: адреса заведений

Кофе – один из самых популярных напитков. Его пьют в течение дня, его аромат привлекает внимание и заставляет просыпаться по утрам тысячи людей. В современных кофейнях посетителям предлагается огромный выбор напитков из зерен: черных и с разными добавлениями.

Журналисты dnepr.info постарались собрать адреса и названия всех кофеен в центре Днепра. Для удобства мы разделили кофейни по условным «территориям».

Проспект Яворницкого

Тут едва ли не самая большая концентрациях всех кофеен Днепра. Первое место, где можно на проспекте выпить кофе находится на Яворницкого, 11. Кофейня Kavovar – небольшое уютное заведение, с демократическими ценами. Тут можно выпить кофе, допио, раф, капучино, чай и съесть пирожное.

Сulturist Coffee находится на Яворницкого, 26. Работает ежедневно с 8 утра до 21 вечера. Тут можно выпить кофе, съесть самые разные десерты – от трубочки со сгущенкой до брауни и синнабона, попробовать комбучу и выпить вина с сыром или хамоном. Кофейня расположена в здании которому более 100 лет. «Возраст» здания подчеркнут аутентичным видом стен дома.

Студия кофе «Три бобра» находится в доме под номером 42. Тут можно попробовать различные виды кофе от обычного эспрессо до хенд брю и раф масала. Тут также подают крафтовые напитки: какао, горячий шоколад и матча и всевозможные виды чая: от черного до травяного и гречаного. Кроме этого в кофейне можно съесть десерт, сендвич или купить кофе. Интерьер заведения очень аскетичный и выполнен в черно-белых тонах.

Кофейня DoubleDecker Cake & Coffee находится в старинном здании на Яворницкого, 46 позиционирует себя больше как кондитерская с традиционными английскими и американскими дессертами к которым подают кофе собственной обжарки. А интерьер кофейни часто становится объектом фотосессий.

«Львівська майстерня шоколаду» находится на проспекте Яворницкого, 55 и есть в ТЦ «Мост-сити» на нулевом уровне. Тут продают кофе, но еще больше внимания уделяют сладким десертам из шоколада в разных вариациях.

Have coffee – небольшая кофейня возле Театра оперы и балета. Здесь можно не только выпить кофе с десертами, но также заведение является pet-friednly, то есть пить кофе можно вместе со своим домашним любимцем. Кофейню можно назвать самой «зеленой» из всех в городе, так как ее интерьер декорирован большим количество цветков в горшках.

Небольшая кофейня «Ниша» недавно открылась на Яворницкого, 67. Фишка кофейни – тут можно не только выпить кофе, но и почитать книги на украинском языке.

Исторический центр Днепра

Кофейня Shepit находится на улице Шевченко, 25. Это один из исторических районов города. Тут можно не только выпить кофе, но и послушать музыку на виниловых пластинках. Это своеобразная фишка заведения. Для любителей чая тут есть матча, для сладкоежек – печенье, макаронс, кексы.

Неподалеку от нее, на улице Шевченко, 36 находится еще одна кофейня — Object Coffee. Интерьер заведения в стиле лофт – кирпичная кладка, лаконичная мебель, в меню акцент не только на различных сортах кофе и капучино но и разнообразной сладкой выпечке.

Кофейня RadioWave Coffee расположена на улице Мечникова, 7. В меню есть капучино, лате, флет уайт, раф кофе на альтернативном молоке. Среди вариаций традиционного напитка – еспрессо, хенд брю. А еще тут можно попробовать красное какао, съесть десерты. Тут установлен проигрыватель для пластинок и есть обширная коллекция винила.

Кофейня OZ Kava находится на улице Троицкой, 3А. Открыла ее пара из Австралии. Один из символов кофейни – кенгуру. Зверек есть на фотографиях на стенах заведения, на одежде персонала, в качестве декора на столе. Тут большой выбор не только кофе, но и других напитков, а также сладких десертов.

Кофейни в самом сердце Днепра

WHITE Coffeebar находится на улице Сечевых Стрельцов, 1, а также на улице Марии Кюри,5. Заведение считается кофейней «третьей волны» — то есть главная звезда меню тут кофе, к нему относятся как к напитку с особым характером и подают в самых различных вариациях. Также в меню есть другие напитки и десерты.

Еще одна кофейня, позиционирующая себя как «кофейня третьей волны» находится на улице Гоголя, 2 и называется White Arrow. В меню есть несколько видов фильтра и белого кофе, в качестве десертов предлагаеют печенье, кексы, есть холодные напитки и мороженное. Кофейня работает в формате: «кофе с собой».

Также на улице Гоголя, 26 расположена кофейня «Нiс». Опознать заведение можно по огромному носу, торчащему со стены у двери кофейни. К кофе можно заказать киш, торты, лавандовый десерт с брусничным конфи. В барной карте акцентр сделан на кофейных миксах, детокс-соках и смузи.

Несмотря на то, что улица Гоголя не слишком длинная, тут очень большая концентрация кофеен. Еще одно заведение под названием Eight Coffeebar находится в доме под номером 9. Тут можно выпить еспресо, доппио, напиток на основе сливок и кофе с вареньем из клубники и специй «Паляниця», несколько вариантов фильтр-кофе, который заваривают с помощью разных воронок из керамики, меди.

Кофейня Holy Bun позиционирует себя не только как место, где можно выпить кофе, но и пекарня. Акцент тут на различной выпечке собственного производства. Заведение находится на улице Короленко,1.

Франс.уа – сеть кофеен, которые есть в разных уголках города. Выпить кофе или чая с различной выпечкой можно по таким адресам: Короленко, 3, Европейская, 1, площадь Успенская, 17, проспект Яворницкого, 51, Королевы Елизаветы, 24.

DB.coffee уютная кофейня, находящаяся на улице Владимира Великого, 20. Работать заведение начинает в 8 утра. Кроме кофе летом тут можно выпить освежающие холодные напитки и в любое время года – съесть сладкий десерт от «орешков» со сгущенкой до различных тортов.

Заведение The Atelier находится на Европейской, 30. Тут можно попробовать большое количество сортов и вариаций бодрящего напитка. К ним в качестве десерта можно взять макаронсы, торты с фруктами и пирожные с кремом.

Еще одно заведение с похожим названием Atelier No5 находится на улице Грушевского, 4А. Это также кофейня с большим выбором сладких десертов. Заведение камерное, поэтому если захочется выпить кофе у большого окна с видом на шумный центр города – нужно поспешить.

Кофейня High Hill находится на Баррикадной 5/7. Как заявляют в самом заведении, в нем готовят кофе только из 100% арабики, а десерты делают только из фермерских продуктов. Среди вариаций кофе есть калита, бичерин, кортадо, каккиато, аэропресс и напиток приготовленный в джезве.

Заведение «I Feel» считается городским кафе, но начинало как экспрессо-бар. Тут большой выбор кофе в самых разных его вариациях с различными блюдами, а не только сладкими или солеными десертами. Находится кофейня-кафе на улице Королевы Елизаветы, 7.

Небольшая кофейня Loft 13 Coffee находится на улице Харьковской, 9. Сидя за столиком тут можно наблюдать за городской жизнью и старинным разрушающимся домом от которого осталась только стена фасада. В меню фирменные кофейные напитки, десерты и сладости. Для тех, кто не любит сладкое тут подают бургеры.

Кофейня Perfect Coffe находится на улице Старокозацкой, 10. Помещение заведения – камерное и очень уютное. Тут можно попробовать не только кофе в разных его вариациях, но и заказать полноценный обед из блюд европейской или итальянской кухонь.

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