Думали, что спит, а оказался мертвым: в Днепре на Слобожанском проспекте нашли труп

Видео с этим случаем распространяется по сети. На нем можно увидеть скорую, уже констатировавшую смерть мужчины. По словам свидетеля, заснявшего видео, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Корреспонденты Днепр.Инфо получили комментарии от пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник: «Предварительно, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено, тело будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти».
Ранее мы писали, что в Днепропетровской области 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа.
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