Думали, что спит, а оказался мертвым: в Днепре на Слобожанском проспекте нашли труп

В Днепре на Слобожанском проспекте заметили мужчину, который лежал на тротуаре и не двигался.

Видео с этим случаем распространяется по сети. На нем можно увидеть скорую, уже констатировавшую смерть мужчины. По словам свидетеля, заснявшего видео, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Корреспонденты Днепр.Инфо получили комментарии от пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник: «Предварительно, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено, тело будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти».

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа.

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