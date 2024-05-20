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Думали, что спит, а оказался мертвым: в Днепре на Слобожанском проспекте нашли труп

Сегодня 16:15
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В Днепре на Слобожанском проспекте заметили мужчину, который лежал на тротуаре и не двигался.

Новости Днепра про Думали, что спит, а оказался мертвым: в Днепре на Слобожанском проспекте нашли труп

Видео с этим случаем распространяется по сети. На нем можно увидеть скорую, уже констатировавшую смерть мужчины. По словам свидетеля, заснявшего видео, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Корреспонденты Днепр.Инфо получили комментарии от пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник: «Предварительно, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено, тело будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти».

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа.

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Новости Днепра про Думали, что спит, а оказался мертвым: в Днепре на Слобожанском проспекте нашли трупУкраїнська Новости Днепра про Думали, что спит, а оказался мертвым: в Днепре на Слобожанском проспекте нашли трупРусский

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