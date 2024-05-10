У Дніпрі рятують пса військового ЗСУ, якого навмисне викинули з балкона багатоповерхівки

У лікарні Дніпра прооперували пса, якого викинули з багатоповерхівки у Запоріжжі.

Як повідомили волонтери Тимчасового притулку для бездомних тварин на час лікування “Шанс“, до Дніпра пес потрапив із Запоріжжя, де люди викинули його з балкона 5-го поверху.

Військовий, який привіз Фокса з фронту до Запоріжжя, нині лікується у місцевій лікарні. Під час прогулянки зі своїм господарем, собака побігла за іншою собакою-дівчинкою до під’їзду на вулиці Тбіліській.

Доки господар шукав пса, Фокса викинули з балкона. Ймовірно, власнику собаки-дівчинки не сподобалася увага чотирилапого до його улюблениці, тому чоловік вирішив розправитися з твариною таким жорстоким способом.

Пес після падіння вижив, але отримав важкі травми. Перші дні Фокс перебував під крапельницями, і як тільки йому стало трішки краще – його перевезли до Дніпра і прооперували. Нині собака почуває себе краще, але попереду ще тривале лікування.

“В цілому, операція пройшла успішно, хірург прибрав компресію з переламаного хребця, яка тисла спинний мозок, але у ході операції виявили дуже велику гематому на місці, куди прийшовся удар, це означає, що там може накопичуватися рідина і дати гостре запалення”, – розповіли про хід операції у Фейсбук-спільноті.

Крім травм, отриманих під час падіння, пес має гострий запальний цистит. Хвороба впливає на подальше одужання Фокса. Нині собака отримує необхідне лікування.

За словами ветеринарів, у Фокса є шанси на одужання та відновлення моторних функцій, але операція гарантує тільки половину успіху. Попереду ще важка реабілітація.

“Перебування Фокса у Дніпрі обійшлося у 36431,1 грн, і надалі нас чекають великі витрати. Ви вже стільки зробили для нього, що він просто мусить встати на лапки. Дякуємо за надану фінансову допомогу, без вас ми б не впоралися. Якщо ви маєте можливість допомогти Фоксу одужати, зробити це можна за номер картки: 5375 4112 1695 9879”, – звертаються до всіх небайдужих волонтери.

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