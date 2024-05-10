Міграційна служба призупиняє надання однієї з послуг мешканцям Дніпра

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В Україні 10 травня завершується дія експериментального проєкту щодо одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Відтак, до законодавчого врегулювання надання послуг з одночасного оформлення паспортних документів із 11 травня оформлення ID-картки та закордонного паспорта буде здійснюватися за загальними правилами.

Нагадаємо, з 23 травня 2022 року в Україні з’явилася послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Одночасно отримати ID-картку й закордонний паспорт можна було або в разі першого оформлення ID-карти в 14 років, або в разі втрати чи необхідності обміну документів (через зміну персональних даних). Щоб скористатися послугою, потрібно було звернутися до підрозділу Державної міграційної служби, центру обслуговування «Паспортний сервіс» або Центру надання адміністративних послуг.

Раніше ми писали, коли мешканцям Дніпра потрібно змінювати фото в паспорті і скільки на це є днів.

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