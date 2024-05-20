З 18 липня повістки можуть надсилати поштою, — постанова Кабміна

Після того, як мине 60 днів на оновлення військових даних, ТЦК почне надсилати повістки кожному поштою. А у разі, якщо особа не повідомила свою реальну адресу, повістка надсилатиметься "Укрпоштою".

Повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління (органами) засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання. У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого місця проживання, – йдеться у постанові Кабміну.

Такі повістки можуть почати розсилати з 18 липня. В документі зазначається, що вони будуть надсилатися адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником, а день явки за викликом визначається не раніше чотирнадцятого дня після надсилання.

Якщо резервіст або військовозобов’язаний не повідомив чи не оновив свої дані про місце проживання, тоді питання вирішуватися шляхом “заочних” штрафів, відкриття виконавчого провадження і стягнення з особи відповідних коштів чи майна.

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