Миграционная служба приостанавливает предоставление одной из услуг жителям Днепра

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В Украине 10 мая завершается действие экспериментального проекта по одновременному оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Следовательно, до законодательного урегулирования предоставления услуг по одновременному оформлению паспортных документов с 11 мая оформление ID-карты и загранпаспорта будет осуществляться по общим правилам.

Напомним, с 23 мая 2022 года в Украине появилась услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Одновременно получить ID-карту и загранпаспорт можно было или в случае первого оформления ID-карты в 14 лет, или в случае потери или необходимости обмена документов (из-за изменения персональных данных). Чтобы воспользоваться услугой, нужно было обратиться в подразделение Государственной миграционной службы, центр обслуживания «Паспортный сервис» или Центр предоставления административных услуг.

Ранее мы писали, когда жителям Днепра нужно менять фото в паспорте и сколько на это есть дней.

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