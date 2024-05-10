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  • Враг ударил по Днепропетровщине ударными дронами разных типов: повреждены предприятия

Враг ударил по Днепропетровщине ударными дронами разных типов: повреждены предприятия

Сегодня 07:59
просмотров

Погибших и пострадавших нет.

Новости Днепра про Враг ударил по Днепропетровщине ударными дронами разных типов: повреждены предприятия

Вечером и ночью российская армия целилась по Никополю ударными дронами разных типов. По городу враг ударил пятью беспилотниками.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В результате атак загорелось авто, пожар спасатели потушили. Повреждены здания двух частных предприятий и магазин.

Погибших и пострадавших нет.

Новости Днепра про Враг ударил по Днепропетровщине ударными дронами разных типов: повреждены предприятия

Новости Днепра про Враг ударил по Днепропетровщине ударными дронами разных типов: повреждены предприятия

Новости Днепра про Враг ударил по Днепропетровщине ударными дронами разных типов: повреждены предприятия

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на ж/м Тополь-3 пожарные спасли женщину из горящей квартиры.

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