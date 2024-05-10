Враг ударил по Днепропетровщине ударными дронами разных типов: повреждены предприятия

В результате атак загорелось авто, пожар спасатели потушили. Повреждены здания двух частных предприятий и магазин.

Вечером и ночью российская армия целилась по Никополю ударными дронами разных типов. По городу враг ударил пятью беспилотниками.

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