У Дніпрі на ж/м Тополя-3 вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири

9 травня на лінію «101» повідомили про те, що на житловому масиві Тополя-3 Шевченківського району з квартири йде дим.
Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що на п’ятому поверсі шістнадцятиповерхового житлового будинку горить квартира. Вогонь охопив речі домашнього вжитку на загальній площі 1 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку врятували жінку з задимленої квартири. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.
Займання ліквідували. До місця виклику залучили 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині з пожежі вогнеборці врятували жінку.
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