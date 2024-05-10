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У Дніпрі на ж/м Тополя-3 вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири

Сьогодні 07:00
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Жінку госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя-3 вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири

9 травня на лінію «101» повідомили про те, що на житловому масиві Тополя-3 Шевченківського району з квартири йде дим.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що на п’ятому поверсі шістнадцятиповерхового житлового будинку горить квартира. Вогонь охопив речі домашнього вжитку на загальній площі 1 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку врятували жінку з задимленої квартири. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

Займання ліквідували. До місця виклику залучили 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. 

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя-3 вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя-3 вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині з пожежі вогнеборці врятували жінку.

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя-3 вогнеборці врятували жінку з палаючої квартириУкраїнська

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