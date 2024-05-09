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  • 5-річна дівчинка потрапила до лікарні Дніпра, бо впала з даху під час гри в хованки

5-річна дівчинка потрапила до лікарні Дніпра, бо впала з даху під час гри в хованки

Сьогодні 19:36
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Нещасний випадок трапився в Павлоградському районі.
 
У селі Морозівське травмувалася 5-річна дівчинка, повідомляє Інформатор.

Дитина отримала травми під час гри в хованки. Дівчинка забралася на дах господарської будівлі, аби сховатися там від друзів. Проте не втрималася на місці та впала на землю.

Спочатку дівчинку доправили до лікарні у Павлограді, але потім транспортували до медзакладу в Дніпрі. Відомо, що у дитини політравма. Нині за нею стежать лікарі. 

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Новости Днепра про 5-річна дівчинка потрапила до лікарні Дніпра, бо впала з даху під час гри в хованкиУкраїнська Новости Днепра про 5-річна дівчинка потрапила до лікарні Дніпра, бо впала з даху під час гри в хованкиРусский

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