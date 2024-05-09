5-річна дівчинка потрапила до лікарні Дніпра, бо впала з даху під час гри в хованки

Дитина отримала травми під час гри в хованки. Дівчинка забралася на дах господарської будівлі, аби сховатися там від друзів. Проте не втрималася на місці та впала на землю.

Спочатку дівчинку доправили до лікарні у Павлограді, але потім транспортували до медзакладу в Дніпрі. Відомо, що у дитини політравма. Нині за нею стежать лікарі.

Читайте також: