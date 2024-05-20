У Дніпрі розквітли водяні лілії: де можна побачити (ФОТО)

У Дніпрі з’явилося озеро з водяними ліліями.

Водяні лілії розквітли в Яхт-клубі “Січ”. Латаття з біло-жовтими квітками вкрило водойму парку.

Відео та фото поділилася мешканка Дніпра у Facebook.

Водяні лілії ще називають німфеями. Це білі квітки з жовтою серединою та зеленим листям. Також вони бувають рожеві, червоні та жовтогарячі. Цвіте латаття все літо.

Тому в мешканців Дніпра є вдосталь часу, щоб помилуватися білими німфеями у Яхт-клубі “Січ”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля будинків помітили дику лисицю.

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