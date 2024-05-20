У Кривому Розі перекинулося авто: постраждали 4 людини, троє у важкому стані

Аварія сталася по дорозі на Південний ГЗК. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого авто перекинулося і пролетіло 12 метрів.
Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.
Відомо, що в ДТП постраждали чотири людини. Троє з них у важкому стані, ще один у середньому. Потерпілих госпіталізували до лікарні.
Зараз на місці працюють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що під час виконання завдання в ДТП загинув військовий із Дніпра.
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