У Кривому Розі перекинулося авто: постраждали 4 людини, троє у важкому стані

Сьогодні, 20 травня, у Кривому Розі сталася ДТП, внаслідок якої постраждали чотири людини.

Аварія сталася по дорозі на Південний ГЗК. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого авто перекинулося і пролетіло 12 метрів.

Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

Відомо, що в ДТП постраждали чотири людини. Троє з них у важкому стані, ще один у середньому. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Зараз на місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час виконання завдання в ДТП загинув військовий із Дніпра.

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