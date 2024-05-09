5-летняя девочка попала в больницу Днепра, потому что упала с крыши во время игры в прятки

В селе Морозовское травмировалась 5-летняя девочка, сообщает Інформатор.

Ребенок получил травмы во время игры в прятки. Девочка забралась на крышу хозяйственного здания, чтобы спрятаться там от друзей. Однако не удержалась на месте и упала на землю.

Сначала девочку доставили в больницу в Павлограде, но затем транспортировали в медучреждение в Днепре. Известно, что у ребенка политравма. Сейчас за ней следят врачи.

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