В Днепре почти треть проверенных газовых счетчиков непригодны

Продолжается проверка газовых счетчиков, установленных в домах днепрян.
Специалисты Днепровского филиала «Газсети» отметили, что почти треть проверенных счетчиков не отвечают стандартам.
В январе-апреле 2024 года поверили почти 2,5 тысячи бытовых счетчиков газа, и почти 30% оказались непригодными, говорится в сообщении «Газсети».
750 счетчиков, установленных в домах горожан, не соответствуют измерительным характеристикам.
В зависимости от требований завода-производителя счетчики нужно поверять каждые 5-8 лет. Потребителям не нужно беспокоиться о том, как и когда поверять счетчик. За сроками поверки следят специалисты управления метрологии Днепровского филиала «Газсети». В случае наступления даты поверки потребителей заранее предупреждают и согласовывают дату и время снятия счетчиков, отметил главный метролог компании Юрий Шипилов.
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре этого мая будут выключать газ.
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