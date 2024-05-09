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На Дніпропетровщині з пожежі вогнеборці врятували жінку

Сьогодні 07:00
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Постраждалу передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з пожежі вогнеборці врятували жінку

8 травня на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Трудова селища міського типу Петропавлівка Синельниківського району.

Рятувальники прибули на місце та встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння. Горіли речі домашнього вжитку та конструкції будинку на площі 20 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку врятували з задимленої оселі 74-річну жінку. Постраждалу передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Пожежу ліквідували. До гасіння вогню залучили 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині з пожежі вогнеборці врятували жінкуУкраїнська

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