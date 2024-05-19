На Дніпропетровщині горів житловий будинок

У місті Нікополь вогнеборці ліквідували займання житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Приватний житловий будинок зайнявся сьогодні на провулку Квітневому міста Нікополь о 12 годині.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що горить покрівля будинку на площі 55 кв.м. Пожежу ліквідовано о 13:55, – йдеться у дописі рятувальників.

На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

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