На Дніпропетровщині горів житловий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Приватний житловий будинок зайнявся сьогодні на провулку Квітневому міста Нікополь о 12 годині.
По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що горить покрівля будинку на площі 55 кв.м. Пожежу ліквідовано о 13:55, – йдеться у дописі рятувальників.
На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.
Сьогодні ми писали про те, що на у Павлоградському районі цуценя затиснуло під залізобетонною плитою.
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