На Дніпропетровщині рятувальники дістали цуценя з-під залізобетонної плити

У Павлоградському районі цуценя затиснуло під залізобетонною плитою.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився вчора, близько 19 години. На щастя, рятувальники змогли визволити цуцика.

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Перемоги міста Тернівка, під залізобетонною плитою знаходиться цуценя. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що у каналі наземної розподільчої системи теплопостачання застрягло цуценя, — йдеться у дописі рятувальників.

Співробітникам надзвичайної служби довелось підкопати ґрунт під плитою, щоб дістати чотирилапого.

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