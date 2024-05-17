“Замаскувалися” під автопокришки: жителі Дніпропетровщині хотіли виїхати до Молдови у причепі вантажівки

На кордоні з Молдовою правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків призовного віку, які намагались втекти з України.
Серед ухилянтів – мешканці Дніпропетровщини, а також жителі Миколаївської та Вінницької областей. Чоловіки відшукали через Інтернет послуги нелегального трансферу до Молдови. Отримавши інструкції, вони прибули до Одеси, де на них вже очікував 31-річний водій вантажного таксі.
За трансфер чоловіки мали заплатити від 3 до 6 тисяч доларів з кожного, з обов’язковим внесенням завдатку у розмірі одна тисяча доларів.
Аби не потрапити в поле зору прикордонного наряду, водій приховав своїх “клієнтів” у причепі вантажівки, де за документами, мав би везти автопокришки.
Однак, завдяки вчасно отриманій інформації від оперативників, на заваді омріяним планам стали правоохоронці, які зупинили горе-шофера на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені, – розповіли в ДПСУ.
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському на Дніпропетровщині жінка через ревнощі вбила свого співмешканця.
У Кривому Розі будують "підземні школи".
Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про…
Трагедія трапилася на українсько-румунському кордоні.