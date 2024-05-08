З Дніпра до передмістя три дні курсуватиме безплатний автобус - Днепр Инфо
З Дніпра до передмістя три дні курсуватиме безплатний автобус
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У передмісті Дніпра курсуватиме безплатний автобус.

Новости Днепра про З Дніпра до передмістя три дні курсуватиме безплатний автобус

Безплатний автобус курсуватиме на Поминальні дні.

Через тиждень після Світлого Христового Воскресіння, починаються Поминальні дні (Радониця), які припадають на 12-15 травня.

Для комфорту жителів Слобожанської громади по території селища курсує безплатний автобусний маршрут №1, який зокрема заїжджатиме на територію Дніпра до ТРЦ “Караван”.

Курсуватиме транспорт за таким маршрутом “вул. Слобожанська – м’ясокомбінат “Ювілейний” – ТРЦ Караван – вул. Слобожанська”.

12 травня 2024 року транспорт буде курсувати за посиленим графіком та матиме 7 рейсів.

Новости Днепра про З Дніпра до передмістя три дні курсуватиме безплатний автобус

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