Безплатний автобус курсуватиме на Поминальні дні.
Через тиждень після Світлого Христового Воскресіння, починаються Поминальні дні (Радониця), які припадають на 12-15 травня.
Для комфорту жителів Слобожанської громади по території селища курсує безплатний автобусний маршрут №1, який зокрема заїжджатиме на територію Дніпра до ТРЦ “Караван”.
Курсуватиме транспорт за таким маршрутом “вул. Слобожанська – м’ясокомбінат “Ювілейний” – ТРЦ Караван – вул. Слобожанська”.
12 травня 2024 року транспорт буде курсувати за посиленим графіком та матиме 7 рейсів.
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